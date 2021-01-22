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Общество

«Волга» въехала в автомобиль «Газель» на Рижском проспекте

Автомобиль Волга въехал в Газель. Фото ПАИ

 

На перекрёстке Рижского проспекта и Юбилейной произошло столкновение двух автомобилей. Водитель автомобиля «Волга», по предварительным данным находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил наезд на впереди стоящий автомобиль «Газель». Очевидцы сообщают, что после водитель пытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.

Сейчас нарушитель препровождён в автомобиль ДПС, где его проверят на алкогольное опьянение.

 

  • Столкновение двух автомобилей на Рижском проспекте
    Фото: ПАИ
  • Столкновение двух автомобилей на Рижском проспекте
    Фото: ПАИ
  • Столкновение двух автомобилей на Рижском проспекте
    Фото: ПАИ
  • Столкновение двух автомобилей на Рижском проспекте
    Фото: ПАИ

 

 

 

 

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