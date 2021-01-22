«Волга» въехала в автомобиль «Газель» на Рижском проспекте

22:06, 22 января 2021, ПАИ

На перекрёстке Рижского проспекта и Юбилейной произошло столкновение двух автомобилей. Водитель автомобиля «Волга», по предварительным данным находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил наезд на впереди стоящий автомобиль «Газель». Очевидцы сообщают, что после водитель пытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.

Сейчас нарушитель препровождён в автомобиль ДПС, где его проверят на алкогольное опьянение.



