Тульские кондитеры выбрали село Заплюсье

23:31, 22 января 2021, ПАИ

Необычный подарок получили 22 января школьники посёлка Заплюсье. Собравшись на традиционный классный час, ученики Заплюсской школы даже представить себе не могли, какой сюрприз их ждёт. Об этом рассказала газета «Плюсский край».



– Все мы знаем, что Тула прославила Россию не только оружием, самоварами, гармошками, но и пряниками. И сегодня мы поговорим о «шедевре пекарского искусства» — тульском прянике, — обратилась к ребятам заместитель директора по воспитательной работе Наталья Князева.

Казалось бы, обычная программа для встречи — загадки, интересные факты о пряниках. Но как бы не так!

Именно эта школа стала участником необычной акции. Кондитеры из Тулы выбрали её для вручения вкусного подарка. В рамках проекта решено было выбрать удалённый населённый пункт в европейской части России с населением менее 1000 человек. И выбрали Заплюсье — рабочий посёлок городского типа на границе Псковской и Ленинградской областей. По словам организаторов, задача акции — напомнить о существовании таких крошечных посёлков, в которых живут и трудятся простые люди.

А в школу от авторов проекта прибыл пряник-гигант весом 27 кг. Доставили его с соблюдением всех мер безопасности. Да к тому же для сохранности упаковали в огромный деревянный ларь. Сам пряник выполнен в форме самовара. Его длина, как принято говорить, «в полный рост» этого самовара — 1,5 метра.

Кроме того, каждый класс школы получил набор пряников стандартного размера. А классный час в этот день закончился общим чаепитием, на котором все присутствующие смогли по достоинству оценить неповторимый вкус тульского подарка.