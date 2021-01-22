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Общество

Стали известны лауреаты премии «Золотой орёл»

Кадр из фильма "Блокадный дневник". Фото скрин Youtube

Главный приз получил фильм «Блокадный дневник» Андрея Зайцева. Он объявлен фильмом года, сообщил Snob.

«Блокадный дневник» рассказывает о событиях февраля 1942 года в Ленинграде. Сценарий основан на воспоминаниях блокадников. Картина должна была выйти в прокат в мае 2020 года, но из-за пандемии премьеру перенесли на 27 января 2021 года (годовщина снятия блокады Ленинграда). 

О других победителях:

лучший режиссёр — Андрей Кончаловский («Дорогие товарищи!»);
лучшая женская роль — Ольга Озоллапиня («Блокадный дневник»);
лучшая мужская роль — Юрий Борисов («Калашников»);
лучший сценарий — Андрей Зайцев («Блокадный дневник»);
лучший телесериал — «Триггер»;
лучший мини-сериал — «Одесский пароход»;
лучший мультфильм — «Хозяйка Медной горы»;
лучший неигровой фильм — «Пространство стиха: Борис Слуцкий»;
лучший оператор — Игорь Гринякин («Союз спасения»);
лучшая саундтрек — Юрий Потеенко («Доктор Лиза»);
лучшие визуальные эффекты — «Союз спасения»;
лучший зарубежный фильм — «1917».

Отдельный почётный приз за вклад в искусство заслужила режиссёр Светлана Дружинина.

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