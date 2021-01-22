Стали известны лауреаты премии «Золотой орёл»
Главный приз получил фильм «Блокадный дневник» Андрея Зайцева. Он объявлен фильмом года, сообщил Snob.
«Блокадный дневник» рассказывает о событиях февраля 1942 года в Ленинграде. Сценарий основан на воспоминаниях блокадников. Картина должна была выйти в прокат в мае 2020 года, но из-за пандемии премьеру перенесли на 27 января 2021 года (годовщина снятия блокады Ленинграда).
О других победителях:
лучший режиссёр — Андрей Кончаловский («Дорогие товарищи!»);
лучшая женская роль — Ольга Озоллапиня («Блокадный дневник»);
лучшая мужская роль — Юрий Борисов («Калашников»);
лучший сценарий — Андрей Зайцев («Блокадный дневник»);
лучший телесериал — «Триггер»;
лучший мини-сериал — «Одесский пароход»;
лучший мультфильм — «Хозяйка Медной горы»;
лучший неигровой фильм — «Пространство стиха: Борис Слуцкий»;
лучший оператор — Игорь Гринякин («Союз спасения»);
лучшая саундтрек — Юрий Потеенко («Доктор Лиза»);
лучшие визуальные эффекты — «Союз спасения»;
лучший зарубежный фильм — «1917».
Отдельный почётный приз за вклад в искусство заслужила режиссёр Светлана Дружинина.