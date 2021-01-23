День сотрудников органов дознания МЧС России отмечается 23 января

09:00, 23 января 2021, ПАИ

23 января отмечается День сотрудников органов дознания МЧС России. Сегодня отмечается 93-летие организации, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Право самостоятельного производства дознаний по делам о нарушениях противопожарных правил органам государственного пожарного надзора было предоставлено циркуляром НКВД РСФСР и Народного комиссариата юстиции РСФСР с 23 января 1928 года. В 2002 году Государственная противопожарная служба МВД РФ вошла в состав МЧС России.

Дознаватели занимаются установлением причины пожаров, а также проводят расследование в форме дознания в части преступлений. Сотрудники органов дознания взаимодействуют с экспертами испытательной пожарной лаборатории по Псковской области и правоохранительными органами.

В Главном управлении МЧС России по Псковской области подразделениями дознания являются отдел административной практики и дознания, а также территориальные отделы надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Псковской области.

Для выяснения причин пожаров дознаватели используют современную приборную базу. На все крупные и сложные пожары выезжают специалисты и эксперты испытательной пожарной лаборатории по Псковской области. В работе они используют мобильную экспертную лабораторию, позволяющую на месте пожара провести необходимые исследования. Объекты, изъятые с места пожара, поступают в лабораторию для более полного исследования.

Главное управление МЧС России по Псковской области поздравляет всех дознавателей государственного пожарного надзора с 93-й годовщиной со дня образования профессии.