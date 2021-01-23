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Общество

Жители пяти домов в Пскове остались без отопления из-за утечки

Фото: Муниципальное предприятие Пскова «Псковские тепловые сети».

В Пскове жители пяти домов остались без отопления из-за утечки. Специалисты теплосетей устранили проблему. Об этом предприятие сообщило на своей странице в Instagram-аккаунте.

Пять домов № 56а на Рижском проспекте остались без отопления. Причиной тому стали агрессивные условия среды, которые привели к утечке. Сотрудники теплосетей оперативно устранили проблему.

Вторая утечка произошла у дома № 69а на улице Юбилейной. Специалисты отмечают, что смогли переключиться на сети котельной № 20 и поэтому жители домов даже не столкнулись с неудобствами.

К окончанию рабочего дня все работы были успешно завершены.

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