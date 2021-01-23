Рабочая встреча с коллективами состоялась в Гдове

11:39, 23 января 2021, ПАИ

В Гдове состоялась рабочая встреча с коллективами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном совете профессиональных союзов.

В рамках работы по организационному и кадровому укреплению профсоюза, а также мотивации профсоюзного членства прошла встреча с рабочими коллективами райпо Гдовского района и МК «Гдовский».

В рабочей встрече принимали участие председатель Гдовского райпо Василий Чумаков, председатель обкома профсоюза потребительской кооперации и предпринимательства Татьяна Македонова, председатель правления Гдовского райпо Валерия Яриновская, председатель СОП «Псковский облсовпроф» Игорь Иванов и заместитель председателя СОП «Псковский облсовпроф» Андрей Стегний.

«По итогам встречи укрепилась членская база и избран молодой профсоюзный лидер в МК «Гдовский»! Это большой плюс! Мы пообщались с руководителем районного потребительского кооперативного общества, осмотрели материально-техническую базу, провели награждение профсоюзного актива. Отрадно видеть, что благодаря пониманию и поддержке председателя облпотребсоюза Николай Тесли, работе руководителя районного потребительского общества Василия Чумакова и всего трудового коллектива райпо Гдовского района развивается, осуществляются ремонты, вводятся новые направления экономической деятельности, существуют дополнительные социальные гарантии для людей. Коллектив всей душой болеет за своё дело! В ходе совещания мы договорились о том, что в ближайшее время мы приступим к разработке коллективного договора, профсоюз проведёт трудовой аудит и окажет практическую помощь. Наша профсоюзная семья прирастает новыми членами! Потребительская кооперация – наш надёжный партнёр и помощник в профсоюзной работе!» – отметил председатель СОП «Псковский облсовпроф» Игорь Иванов.