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Общество

Пользователи сообщили о проблемах в работе связи и интернета в России

В России пользователи сообщили о сбоях в работе операторов «Билайн», «МТС», «Мегафон» и «Ростелеком», пишет РИА Новости.

Большое количество жалоб регистрируется в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Челябинске.

60 % пользователей «Билайна» отмечают неполадки в работе интернета, 20 % – в работе мобильной связи, а 19 % – в работе мобильного интернета. Сбои в «Ростелекоме» коснулись работоспособности интернета.

Большая часть проблем у пользователей «МТС» связана с мобильной связью и мобильным интернетом.

Пользователи «Мегафона» также пожаловались на сбои в работе мобильного интернета.

Жалобы на сбои стали поступать с 11 часов дня.

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