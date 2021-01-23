Пользователи сообщили о проблемах в работе связи и интернета в России
В России пользователи сообщили о сбоях в работе операторов «Билайн», «МТС», «Мегафон» и «Ростелеком», пишет РИА Новости.
Большое количество жалоб регистрируется в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Челябинске.
60 % пользователей «Билайна» отмечают неполадки в работе интернета, 20 % – в работе мобильной связи, а 19 % – в работе мобильного интернета. Сбои в «Ростелекоме» коснулись работоспособности интернета.
Большая часть проблем у пользователей «МТС» связана с мобильной связью и мобильным интернетом.
Пользователи «Мегафона» также пожаловались на сбои в работе мобильного интернета.
Жалобы на сбои стали поступать с 11 часов дня.