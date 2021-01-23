Борис Елкин рассказал, когда новые автобусы выйдут на маршруты в Великих Луках

15:27, 23 января 2021, ПАИ

О том, когда выйдут на маршруты новые автобусы в Великих Луках, рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, отвечая на популярные вопросы граждан.

По словам Елкина, на этой неделе прошло рабочее совещание с администрацией Великих Лук, где были определены четыре основных маршрута, на которые возможно выпустить новые автобусы.

«В ближайшее время эти маршруты будут обследованы, и будет принято решение, на какой из маршрутов выпустят первый автобус», – добавил глава ведомства.