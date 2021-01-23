Названа причина возвращения самолёта Москва – Псков в аэропорт

16:18, 23 января 2021, ПАИ

Причину возвращения самолёта Москва – Псков в аэропорт назвали в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

22 января в Пскове не совершил посадку самолёт из Москвы, который развернули в воздухе и посадили обратно во Внуково.

В комитете подчеркнули, что в момент вылета самолёта коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы был в норме, обработка не требовалась. Однако за короткий промежуток времени из-за влажной и ветряной погоды взлётно-посадочная полоса стала непригодна для посадки. Командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

В настоящее время взлётно-посадочная полоса обработана и пригодна для посадки. Ситуация с временным закрытием полосы для расчистки является стандартной процедурой в условиях снегопада. Подготовка полосы для посадки и взлёта производится в соответствии с регламентом.

Безопасной посадке в аэропорту может помешать сильный ветер, выпадение осадков и нулевая видимость в пункте назначения.