«Я был на волоске от смерти»: пскович чуть не погиб из-за упавшей с крыши глыбы льда

17:00, 23 января 2021, ПАИ

Житель Пскова едва не погиб из-за упавшей с крыши глыбы льда. Соответствующую жалобу местный житель разместил в комментариях в Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Местный житель отметил, что проходил мимо жилого дома №89А на улице Юбилейной, когда прямо перед ним упала ледяная глыба с крыши 10-го этажа.

«Глыба была чуть ли не с рост человека и в ширину, как два меня», - отметил местный житель, добавив, что это произошло из-за халатности ЖКХ.

Пскович призвал всех местных жителей быть осторожными и предложил огородить все здания в городе. Михаил Ведерников обратил внимание главы администрации города Александра Братчикова и областной прокуратуры на данную проблему.