Детский обмудсмен: В Пскове ни одного задержания несовершеннолетних не было

16:49, 23 января 2021, ПАИ

Молодежь, подростки пришли на несанкционированную акцию в Пскове из любопытства. В основном, это учащиеся специальных средних учебных заведений. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила уполномоченный по защите прав детей в Псковской области Наталия Соколова.

«Мы изначально проводили максимально предупреждающую информационную работу, о том, какие могут быть санкции за участие в политических акциях. Я говорила с родителями, родительскими комитетами, чтобы они говорили с детьми в классах, учителя общались с детьми. Работа дала результаты. Уверена, что наши дети умные, думают головой. Моё общение с ними сегодня это подтвердило», - рассказала детский обмудсмен.

«Причин их появления на «прогулке» — это любопытство. Все они говорили: «мы просто пришли посмотреть, что происходит». По словам ребят в соцсетях нагнеталась обстановка, что, мол, правоохранительные органы будут жестко действовать. Закономерен вопрос об адекватности действий взрослых-организаторов этой несанкционированной акции, которые изначально это мероприятие считали для детей небезопасным», - подчеркнула Наталия Соколова.

Уполномоченный по защите прав детей отметио, что в Пскове в ходе несанкционированного митинга «никаких задержаний несовершеннолетних не было, как и не было несовершеннолетних среди тех, кто вел неправомерные действия».

23 января в Пскове прошел несанкционированный митинг, в котором приняли участие порядка 200-250 человек.