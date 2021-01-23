Юных дарований и стипендиатов премии губернатора наградили в Пскове

16:54, 23 января 2021, ПАИ

23 января в Пскове в музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова состоялась торжественная церемония вручения дипломов стипендиатам губернатора в области культуры и искусства, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Всего стипендиатами в текущем учебном году стали пять студентов профильных вузов, которые добились значительных результатов в области культуры и искуства. Дипломы вручены Андрею Буянову (студенту 4 курса СПбГИК), Алексею Манушину (студенту 1 курса Санкт-Петербургского музыкального училища), Варваре Емельяновой (студентке 4 курса кафедры струнных народных инструментов СПбГК имени Н. А. Римского-Корсакова), Василию Черотченко (учащемуся 7 класса Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) им. Гнесиных).

Стипендиаты выступили перед зрителями, исполнив классические и народные музыкальные композиции, а также презентовав короткометражный фильм. В завершение торжественной церемонии от имени всех награжденных Андрей Буянов поблагодарил губернатора Псковской области, а также всех членов конкурсной комиссии за оказанную поддержку.

Распределение стипендий проводится в рамках государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014–2020 годы». Выплата осуществляется студентам из Псковской области, которые обучаются в очной форме в образовательных организациях Москвы и Санкт-Петербурга, реализующих программы в области искусств, а также добились значительных успехов в рамках своего направления.