Татьяна Голикова не рекомендует прививаться переболевшим COVID-19

18:21, 23 января 2021, ПАИ

Переболевшим коронавирусом лучше не ставить прививку от коронавируса, передаёт РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Соответствующая стенограмма интервью опубликована на сайте «Вестей».

Голикова прокомментировала свои рекомендации тем, что случаи вторичного заболевания коронавирусом, согласно наблюдениям, единичны.

«По мнению учёных, нет различий между антителами, которые вырабатываются после болезни и прививки. Кроме этого, нельзя принуждать людей к вакцинации, это должно быть добровольно», – отметила вице-премьер.