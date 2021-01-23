0
20:55
Руководитель Псковского УФАС поделилась фото актёра Евгения Леонова из семейного альбома
20:08
Умер американский тележурналист Ларри Кинг
19:30
Редакция газеты «Сельская новь» объявила фотоконкурс «Зависимость от телефона у детей»
18:37
Брошенный на даче кот Кузьмич ищет добрых хозяев
18:01
Прямая трансляция богослужения в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
17:28
ФОТОФАКТ: В Великие Луки прилетели снегири
16:49
Детский обмудсмен: В Пскове ни одного задержания несовершеннолетних не было
Еще новости
Общество

Татьяна Голикова не рекомендует прививаться переболевшим COVID-19

Переболевшим коронавирусом лучше не ставить прививку от коронавируса, передаёт РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Соответствующая стенограмма интервью опубликована на сайте «Вестей».

Голикова прокомментировала свои рекомендации тем, что случаи вторичного заболевания коронавирусом, согласно наблюдениям, единичны.

«По мнению учёных, нет различий между антителами, которые вырабатываются после болезни и прививки. Кроме этого, нельзя принуждать людей к вакцинации, это должно быть добровольно», – отметила вице-премьер.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

Руководитель Псковского УФАС поделилась фото актёра Евгения Леонова из семейного альбома
23 января 2021
Руководитель Псковского УФАС поделилась фото актёра Евгения Леонова из семейного альбома
Умер американский тележурналист Ларри Кинг
23 января 2021
Умер американский тележурналист Ларри Кинг
Редакция газеты «Сельская новь» объявила фотоконкурс «Зависимость от телефона у детей»
23 января 2021
Редакция газеты «Сельская новь» объявила фотоконкурс «Зависимость от телефона у детей»
Брошенный на даче кот Кузьмич ищет добрых хозяев
23 января 2021
Брошенный на даче кот Кузьмич ищет добрых хозяев
Прямая трансляция богослужения в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
23 января 2021
Прямая трансляция богослужения в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
ФОТОФАКТ: В Великие Луки прилетели снегири
23 января 2021
ФОТОФАКТ: В Великие Луки прилетели снегири
Детский обмудсмен: В Пскове ни одного задержания несовершеннолетних не было
23 января 2021
Детский обмудсмен: В Пскове ни одного задержания несовершеннолетних не было
Названа причина возвращения самолёта Москва – Псков в аэропорт
23 января 2021
Названа причина возвращения самолёта Москва – Псков в аэропорт

Идет загрузка...