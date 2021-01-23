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Общество

Брошенный на даче кот Кузьмич ищет добрых хозяев

Брошенный на даче кот Кузьмич ищет добрых хозяев, сообщается в Instagram-аккаунте приюта «Лесопилка». Животному около трёх лет, кастрирован, приучен к лотку.

«После окончания дачного сезона его не забрали домой, а оставили на пустеющих дачах, не подумав, что с ним будет дальше.Но сейчас он в приюте, его вовремя забрали, теперь ему очень нужен дом! Ест как натуральную пищу, так и сухой корм. К сородичам относится спокойно», – сообщают специлисты приюта 

Забрать Кузьмича можно после собеседования по договору.

Приют «Лесопилка», Новгородская, 7.
Телефон: 8-911-362-31-25 (с 10 до 22 часов). 
 

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