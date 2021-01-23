Умер американский тележурналист Ларри Кинг

20:08, 23 января 2021, ПАИ

Фото: ТАСС

Сегодня, 23 января ушел из жизни в американский журналист Ларри Кинг. Ему было 87 лет, передает ТАСС со ссылкой на официальный аккаунт Twitter.

«С глубокой печалью телестудия Ora Media сообщает о смерти одного из своих основателей, ведущего и друга Ларри Кинга, который умер этим утром в возрасте 87 лет», - говорится в сообщении.

Телеведущий умер в больнице в Лос-Анджелесе, причина его смерти не указывается. Хотя в начале января телекомпания CNN сообщила о госпитализации журналиста из-за вызываемого новым коронавирусом заболевания.

Ларри Кинг (имя при рождении - Лоуренс Харви Зайгер) родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йоркев в семье еврейских эмигрантов из Белоруссии. Его первый эфир состоялся 1 мая 1957 года - тогда он заменил неожиданно уволившегося комментатора.

Дебют оказался успешным, и ему было предоставлено постоянное эфирное время. Тогда же по предложению руководителя радиостанции придумал себе псевдоним (по его словам, идея пришла, когда на глаза попалась реклама ликера King's Wholesale Liquor). Через некоторое время Ларри Кинг стал самым известным радиоведущим во Флориде.