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Общество

Депутаты предлагают ввести реальные сроки за вовлечение подростков в участие в массовых беспорядках

 

Введение дополнительных норм будет излишним, говорится в проекте отзыва правительства на законопроект депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Евгения Марченко, передает ТАСС.

Ранее Марченко направил на отзыв в кабмин законопроект о дополнительных мерах ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных публичных мероприятиях и массовых беспорядках. Согласно инициативе, если такое деяние совершено совершеннолетним лицом, то срок лишения свободы может составить до пяти лет.

В проекте отзыва правительства указано на то, что «в настоящее время вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании влечет административную ответственность».

Кроме того, если несовершеннолетнего вовлекли в участие в публичном мероприятии, представляющим опасность для его жизни, то ответственность может наступить по статье 151.2 УК РФ, она предусматривает лишение свободы на срок до одного года либо на срок до трех лет, если призывы к участию в незаконной акции прозвучали в СМИ или интернете.

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