Псковский драмтеатр переносит запланированные на выходные спектакли «Каштанка»

21:44, 23 января 2021, ПАИ

Псковский драмтеатр переносит запланированные на выходные спектакли «Каштанка» в связи с плохим самочувствием одной из актрис, сообщается в Instagram-аккаунте театра. В труппе на сегодняшний день есть актёры с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«Мы вынуждены перенести оба показа спектакля «Каштанка», запланированные на эти выходные. Спектакли переносятся с 23 и 24 января на 19 и 20 февраля соответственно. Билеты и бронь будут действительны. Во время пандемии мы должны быть особенно бдительными и не разрешаем выходить на сцену артистам с повышенной температурой и респираторными симптомами до получения результатов теста на коронавирус. Надеемся, что тест будет отрицательным, но пока правильнее будет перестраховаться», – отмечается в соцсети.

По всем вопросам можно обратиться в директ или в кассу по телефону: (8 8112) 72-80-22.