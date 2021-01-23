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Общество

Псковичам рассказали, как не отравиться в кафе и столовых

При посещении кафе или ресторана нужно обратить внимание, как организована линия раздачи готовых блюд или шведский стол, как одеты работники, как они сервируют блюда, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

«Если вы сомневаетесь в свежести и доброкачественности кулинарных изделий, то как потребитель вы имеете право отказаться от покупки и написать претензию, а вам обязаны заменить блюдо или вернуть его стоимость в денежном эквиваленте», – сообщается на официальном сайте ведомства.

Специалисты напоминают сотрудникам предприятий общественного питания, что для предотвращения размножения патогенных микроорганизмов при оказании услуг общественного питания необходимо соблюдать ряд мер.

Не допускать нахождения на раздаче более трёх часов с момента изготовления готовых блюд, требующих разогревания перед употреблением. Размещать на раздаче для реализации холодных блюд, кондитерских изделий и напитков вне охлаждаемой витрины и холодильного оборудования, проводить реализацию с нарушением установленных сроков годности и условий хранения, обеспечивающих качество и безопасность продукции.

Заправлять соусами салаты, предназначенные для вывоза, а также замораживать нереализованные готовые блюда для последующей реализации в другие дни, привлекать к приготовлению, порционированию и раздаче кулинарных изделий посторонних лиц и персонал, не обладающий допуском.

 

 

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