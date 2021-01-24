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Общество

Международный день образования отмечается 24 января

24 января отмечается Международный день образования, пишет calend.ru.

Своей резолюцией от 3 декабря 2018 года Генеральная ассамблея ООН провозгласила 24 января Международным днём образования, признавая его роль в достижении мира и развития.

Проект резолюции предложила делегация Нигерии на Глобальной конференции по вопросам образования, проходившей в Брюсселе. Проект резолюции поддержали 58 государств-членов, что продемонстрировало политическую волю, направленную на поддержку инклюзивного, доступного и качественного образования для всех.

В резолюции признаётся важность образования для достижения устойчивого развития и подчёркивается, что образование может повысить индивидуальную производительность и увеличить потенциал экономического роста, способствовать искоренению нищеты и голода, содействовать здоровью и гендерному равенству.

Также в документе говорится, что необходимо прилагать усилия для обеспечения инклюзивности и справедливости всех учебных заведений, включая начальную, среднюю, университетскую и профессиональную подготовку, чтобы каждый человек мог воспользоваться возможностью учиться всю жизнь и, следовательно, в полной мере участвовать в жизни общества и делать вклад в устойчивое развитие.

Генеральная ассамблея предложила всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединённых Наций, другим международным и региональным организациям и организациям гражданского общества, неправительственным, религиозным организациям, научным учреждениям, организациям частного сектора, частным лицам и другим соответствующим заинтересованным сторонам надлежащим образом отмечать Международный день образования.

Генеральная ассамблея возложила проведение ключевых мероприятий празднования Дня образования на Организацию Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в качестве специализированного учреждения ООН, занимающегося вопросами образования.

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