Ещё одна страна одобрила применение российской вакцины «Спутник V»

09:24, 24 января 2021, ПАИ

Власти Пакистана разрешили экстренное использование российской вакцины «Спутник V», сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В Пакистане «Спутник V» стал третьей вакциной, одобренной в государстве. Ввозить российскую вакцину и заниматься её распространением будет местная фармацевтическая компания AGP.

Пакистан стал 12-й страной, на территории которой одобрено применение российской вакцины «Спутник V». Эту вакцину от COVID-19 также разрешено использовать в Белоруссии, Венгрии, Сербии, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Алжире, Туркмении и Палестине.