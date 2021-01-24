Российских водителей предупредили о новых штрафах

10:27, 24 января 2021, ПАИ

Новые штрафы для автомобилистов, которые появились в России в 2021 году, перечислил управляющий партнёр компании «Позиция права» Егор Редин, пишет агентство «Прайм».

В частности, в КоАП появилась новая норма «Нарушения требований в области благоустройства территории, совершённые с использованием транспортных средств». Теперь оставление разукомплектованных или брошенных машин повлечёт предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Штрафом до 2 тысяч рублей будут наказывать за мойку автомобиля в запрещённых местах. За проезд или остановку на газонах и других областях с зелёными насаждениями автовладельца ждёт штраф от 1,5 до 4 тысяч рублей. За стоянку и проезд по детским игровым и спортивным площадкам выпишут штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

Также была дополнена статья об отказе от прохождения медицинского освидетельствования при наличии в салоне несовершеннолетнего. В этом случае водителя могут оштрафовать на 50 тысяч рублей и лишить прав на срок до трёх лет.