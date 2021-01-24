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Общество

Международный день эскимо празднуется 24 января

24 января отмечается Международный день эскимо, пишет портал calend.ru. Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

Эскимо – это сливочное мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью. И хотя его история насчитывает уже несколько тысячелетий (есть мнение, что уже в Древнем Риме император Нерон позволял себе подобный холодный десерт), но днём рождения эскимо принято считать именно 24 января.

По одной из версий, автором данного вида мороженого является некий кулинар-кондитер Христиан Нельсон, который и придумал покрыть шоколадной глазурью брикет сливочного мороженого и назвал его Eskimo Pie (пирожок эскимоса). Это произошло в 1919 году, а ещё через три года он получил патент на это своё «изобретение».

Это первое эскимо было без деревянной палочки – своего сегодняшнего неизменного атрибута – и обзавелось им лишь в 1934 году. Хотя некоторые придерживаются версии, что первична палочка в мороженом. А основываются они на том, что некий Фрэнк Эпперсон, который как-то оставил на морозе стакан с лимонадом, где была палочка для перемешивания, через некоторое время обнаружил ледяной фруктовый цилиндр со вмёрзшей палочкой. Так в 1905 году он стал готовить замороженные лимонады на палочке. А потом эту идею подхватили уже производители эскимо.

Как бы то ни было, но миру был представлен новый сорт мороженого, и уже к середине 1930-х годов эскимо приобрело поклонников во многих странах.

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