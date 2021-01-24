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Общество

Более 22 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

За последние сутки в России от коронавируса вылечилось 22 445 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

23 января в стране зафиксирован 491 летальный исход пациентов с коронавирусом. За сутки в России выявлено 21 127 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего по состоянию на 24 января в России выявлено 3 719 400 случаев заболевания коронавирусом, 3 131 760 человек выздоровело, 69 462 – умерли. В Псковской области зарегистрированы 28 473 случая заражения коронавирусом, 16 121 человек выздоровел, 120 – умерло.

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