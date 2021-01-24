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Общество

Умер известный в Новосокольниках строитель Александр Бутылин

Известный в Новосокольниках строитель Александр Бутылин скончался на 61-м году жизни 23 января, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

Александр Бутылин родился, учился и трудился в Новосокольниках. Специальность получил по окончании Великолукского строительного техникума. 

Под руководством начальника участка, мастера, прораба СМП-718 Александра Бутылина строились жилые дома для железнодорожников, различные хозяйственные постройки на предприятиях железнодорожного транспорта.

Александр Бутылин работал дорожным мастером на Новосокольнической дистанции пути. Он активно участвовал в реконструкции приграничной станции Себеж, связанной с открытием в этом городе таможни.

«Ушёл из жизни Александр Дмитриевич Бутылин: построенные объекты – лучшее напоминание о его жизни. Многие вспоминают и будут всегда вспоминать Александра Дмитриевича Бутылина как опытного строителя, мудрого наставника, хорошего семьянина, надёжного друга и как простого улыбчивого человека. А построенные с его участием дома и другие объекты стали сегодня лучшим памятником всей его достойной жизни. Выражаем искренние соболезнования семье Александра Дмитриевича, всем, кто его знал и уважал. Вечная ему память!» – отметили в администрации Новосокольнического района. 

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