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Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие

24 января возле дома № 4 на улице Пожиговской в Пскове столкнулись автомобиль Volkswagen и микроавтобус Iveco Daily. Есть пострадавшие в ДТП, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Водитель микроавтобуса оказался зажат в машине. Его извлекают из автомобиля с помощью гидравлического инструмента.

  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
    Фото: ПАИ

По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека – два водителя и один пассажир.

На месте работают аварийно-спасательная служба, скорая помощь, сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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