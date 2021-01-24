Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
24 января возле дома № 4 на улице Пожиговской в Пскове столкнулись автомобиль Volkswagen и микроавтобус Iveco Daily. Есть пострадавшие в ДТП, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Водитель микроавтобуса оказался зажат в машине. Его извлекают из автомобиля с помощью гидравлического инструмента.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека – два водителя и один пассажир.
На месте работают аварийно-спасательная служба, скорая помощь, сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.