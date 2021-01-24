Можно ли делать прививку от COVID-19 при астме

15:25, 24 января 2021, ПАИ

В официальном Instagram-аккаунте Псковской областной инфекционной больницы специалисты ответили на вопрос псковичей, можно ли делать прививку от коронавируса COVID-19 при астме.

«Бронхиальная астма не является прямым противопоказанием к проведению вакцинации. Однако, если имеется аллергический компонент или аллергические реакции на любую вакцину в анамнезе, от вакцинации следует воздержаться», – пояснила врач-пульмонолог Марина Керман.

Подробнее о том, как и где привиться от коронавируса жителям Псковской области, читайте здесь.