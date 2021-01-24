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Общество

Псковский врач: Вакцинированный от коронавируса пациент незаразен

Вакцинированный от коронавируса COVID-19 пациент незаразен. Об этом написали врачи Псковской областной инфекционной больницы в Instagram-аккаунте медицинского учреждения.

Псковичи поинтересовались возможным риском распространения коронавируса после вакцинации. Врачи пояснили, что после прививки от коронавируса человек не может стать источником инфицирования окружающих.

«Но после вакцинации соблюдать масочный режим надо», – подчеркнули специалисты.

Как и где жителям Псковской области привиться от коронавируса, читайте здесь

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