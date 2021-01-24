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Общество

До +5 градусов ожидается в Псковской области 25 января

25 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит от 0 до +5 градусов.

Будут дуть южный и юго-восточный ветры со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.

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