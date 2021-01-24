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Автомобиль повалил опору ЛЭП в Пскове

Автомобиль BMW врезался в опору линии электропередачи на улице Советской Армии, 31, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

За рулём BMW находилась женщина. Также в автомобиле находились двое детей.

Водитель не справилась с управлением, в результате автомобиль врезался в опору ЛЭП, повалив её.

Женщину госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте ДТП работали сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

На место ДТП также приехала ремонтная бригада электриков, чтобы восстановить повреждённую электропроводку на опоре ЛЭП.

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