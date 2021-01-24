Автомобиль повалил опору ЛЭП в Пскове
Автомобиль BMW врезался в опору линии электропередачи на улице Советской Армии, 31, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
За рулём BMW находилась женщина. Также в автомобиле находились двое детей.
Водитель не справилась с управлением, в результате автомобиль врезался в опору ЛЭП, повалив её.
Женщину госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте ДТП работали сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.
На место ДТП также приехала ремонтная бригада электриков, чтобы восстановить повреждённую электропроводку на опоре ЛЭП.