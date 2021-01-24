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Общество

Ученые выявили различия в течение COVID-19 у пациентов разных этнических групп

Ученые из университета королевы Марии в Лондоне и фонда Национальной службы здравоохранения Великобритании нашли различия в течении COVID-19 у пациентов разных этнических групп, пишет «Российская газета» со ссылкой на медицинский журнал.

В издании описывается проведенные учеными исследования, в ходе которых медики проанализировали истории болезней 1737 пациентов, лечившихся в одной и той же больнице. У всех имелся диагноз – коронавирусная инфекция разной степени тяжести.

538 пациентов являлись выходцами из Азии, 340 - из Африки, 707 человек - европейцами. В отделение интенсивной терапии на аппараты ИВЛ чаще всего направлялись азиаты и африканцы. Выше оказался и риск летального исхода у этих этнических групп.

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