Ученые выявили различия в течение COVID-19 у пациентов разных этнических групп

18:11, 24 января 2021, ПАИ

Ученые из университета королевы Марии в Лондоне и фонда Национальной службы здравоохранения Великобритании нашли различия в течении COVID-19 у пациентов разных этнических групп, пишет «Российская газета» со ссылкой на медицинский журнал.

В издании описывается проведенные учеными исследования, в ходе которых медики проанализировали истории болезней 1737 пациентов, лечившихся в одной и той же больнице. У всех имелся диагноз – коронавирусная инфекция разной степени тяжести.

538 пациентов являлись выходцами из Азии, 340 - из Африки, 707 человек - европейцами. В отделение интенсивной терапии на аппараты ИВЛ чаще всего направлялись азиаты и африканцы. Выше оказался и риск летального исхода у этих этнических групп.