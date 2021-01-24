Кому мешают рыболовы-любители – Николай Бесклёвный о новых запретах

19:00, 24 января 2021, ПАИ

Запрет троллинга, как вида рыбной ловли. Прекращение «геноцида» судака на Чудском озере. Об этом в новой статье колумниста ПАИ Николая Бесклёвного.

Рыбалка с рулеткой и безменом

Каждый новый календарный год рыболовы-любители ожидают с содроганием – какие очередные сюрпризы на этот раз готовят нам чиновники из Росрыболовства? Ведь до чего дошло, что от хорошего улова псковский рыболов с удочкой или спиннингом в руках сегодня чаще испытывает страх, а не радость.

Я знаю нескольких в недавнем прошлом заядлых рыболовов, которые перестали ездить на рыбалку, им надоело рыбачить с постоянной оглядкой, чувствовать себя виноватыми в том, что сегодня у тебя хороший клёв. Они десятилетиями рыбачили с огромным увлечением, но продолжать это делать с линейкой и электронными весами в руках, переживать за каждый недостающий сантиметр (существуют минимально допустимые к вылову размеры рыб) и лишний килограмм (с 2017 года установлены предельно допустимые суточные нормы вылова) – им это оказалось не по силам. Но и это не всё, собираясь на отдых у воды, мало обезопасить себя линейкой и безменом, теперь надо прихватить и рулетку, да не простую, а ту в которой не менее 200 метров (2019 год, статья 65 Водного кодекса РФ). Именно на таком расстоянии от берега большинства рек турист или рыболов по нашему законодательству обязан оставлять своё транспортное средство, ближе подъезжать запрещено. И неважно, на автомобиле ты подъехал или на гужевой повозке, даже на велосипеде нельзя. А иначе – штраф, штраф и ещё раз штраф.

За 10 месяцев 2020 года (за весь год статистика пока не опубликована) псковская рыбоохрана выявила 448 административных правонарушений, возбуждено 15 уголовных дел. За нарушения правил рыболовства и нанесённый ущерб водным биологическим ресурсам, за нарушение закона «О водоохранной зоне» (именно в нём прописана норма в 200 метров) псковские рыбинспекторы на 1 ноября 2020 года выписали штрафов на 1 371 700 рублей, предъявили исков на 1 853 000 рублей, изъяли 139 кг рыбы (из протокола 46-й сессии Межправительственной комиссии по рыболовству Россия - Эстония). Много это или мало?

Официального анализа нарушений и структуры штрафов и исков я нигде не встречал, но сопоставляя цифры с предыдущими годами, можно утверждать, что суммы в два-три раза выше, чем за 2019 год. И кто эти оштрафованные, любители или промысловики? Два года назад начальник псковского отдела рыбоохраны Александр Посадский высказывался о том, что около 90% от всех зафиксированных нарушений Правил рыболовства допускают рыболовы-любители. А вот с выловом рыбы - всё наоборот, примерно 95% добывают промысловики, а 5% - любители. Хотя, к какой категории отнести рыболовов, ловящих рыбу сетями, не имея на то разрешения? Среди промысловиков они не числятся, а к любителям их тем более нельзя отнести. А потому можно смело предположить, что именно эта категория рыболовов-браконьеров, на мой взгляд, и является главными нарушителями закона и основными плательщиками многотысячных штрафов и фигурантами десятков уголовных дел. Как с ними бороться? Многотысячная армия российских рыболовов-любителей предлагала и предлагает простые и эффективные меры, такие как: запрет на свободную торговлю сетями, кратное увеличение стоимости сетей, исключение возможности продавать незаконно выловленную рыбу, но нас, почему-то никто не слышит.

В исчезновении судака и щуки виноваты спиннингисты

И на этом фоне особенно удивительной выглядит очередная «гениальная» инициатива Росрыболовства на 2021 год, естественно, направленная на сохранение водных биоресурсов.

«К нам поступили обращения от рыбаков и представителей органов государственной власти, связанные со сложной ситуацией по использованию водных биологических ресурсов на Рыбинском водохранилище и в бассейне Верхней Волги в целом, – сообщил в ходе одного из совещаний в конце прошлого года глава федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. - В частности, было поддержано решение о введении ограничений использования в любительском рыболовстве троллинга, как способа рыбной ловли, позволяющего облавливать обширные акватории и вылавливать наиболее продуктивных производителей хищных видов рыб, что негативно влияет на нерестовый запас популяций. С целью сохранения запасов водных биологических ресурсов было принято решение о введении полного запрета данного способа лова на Рыбинском водохранилище».

Вот так! Что называется, приплыли. Нашли крайнего в уменьшении популяции крупного хищника. Любителей-рыболовов назначили виновными в создании сложной ситуации, что в переводе на простой язык означает – это из-за вас, рыболовов со спиннингами, исчезла рыба на Волге. Это ничем неподтверждённое, огульное и просто смешное обвинение вызвало взрыв возмущения на рыболовных форумах не только Поволжья, но и по всей стране. Псковские рыболовы тоже не остались в стороне и горячо обсуждали обвинение в свой адрес и решение главного «рыбьего» чиновника России. И все мы пришли к незамысловатому выводу – эксперимент на Рыбинском водохранилище через год, через два закончится тем, что такой вид рыбалки, как троллинг, будет запрещён на всех водоёмах страны. Удивляет одно, хотя уже и не удивляет вовсе, в принятии изменений в Правила рыболовства на протяжении последнего десятка лет красной нитью прослеживается идеология – рыболовы-любители, вы нам не нужны, вы путаетесь под ногами, вы нам мешаете делать «бабки», убирайтесь с воды или платите, в той или иной форме.

Неопределенные лица (якобы, рыбаки), обратились в Росрыболовство с просьбой убрать самых страшных вредителей ВБР, троллингистов. Поволжских челобитчиков тут же услышали и решение, запретить троллинг, было незамедлительно принято. Все волжские рыбаки хором называют основную причину исчезновения рыбы в главной русской реке - это нерегулируемый сброс воды с водохранилищ, из-за которого три весны подряд икра отнерестившейся рыбы засыхает на траве и кустарниках после резкого понижения уровня воды. Но действительно главная проблема даже не обсуждалась на этом совещании. Три года назад такие же неопределенные лица обратились в Минсельхоз, мол, надвигается катастрофа, транспортные средства (и велосипеды, и гужевые повозки в том числе) затоптали берега всех рек и озёр страны, залили их маслами и бензинами. Караул! В министерстве их вмиг услышали и приняли закон о двухсотметровой водоохраной зоне (в соседней Белоруссии подобная зона всего 30 разумных метров).

Даже депутаты Государственной Думы не смогли разобраться, откуда такая инициатива пришла и кто ее автор. А вот сотни тысяч голосов рыболовов, которые более десяти лет взывают к запрету бесконтрольной продажи сетей, никто не слышит. Ведь сети – это настоящая эпидемия на российских реках и озёрах, сети - это беда №2, после экологических проблем на водоёмах. Но в исчезновении рыбы виноватыми назначили спиннингистов.

Троллингист – главный враг браконьеров!

Троллинг – один из видов любительской рыбной ловли, раньше такой способ называли «ловить на дорожку». Вот уже 15 лет – это мой любимый вид рыбалки. И, на мой взгляд, он не хуже и не лучше других видов ловли, как говорится, на любителя. Отличается он лишь тем, что более затратный, требует и лодку, и мотор, которым, в свою очередь, постоянно необходимы и горюче-смазочные материалы, и обслуживание. Но за то наличие технического оснащения позволяет рыболовам-любителям добираться и подальше от городской суеты, и поближе к местам, где действительно может быть рыба. Но, даже оказавшись в таких местах, нет никакой гарантии, что вы обязательно будете с уловом. А вот с браконьерами там повстречаетесь обязательно.

Троллингист – главный враг незаконно установленных сетей. Те сети, которые обозначены, мы обходим. А те, которые устанавливаются по ночам и спрятаны под водой без обозначения, выгребаем нещадно. Необозначенная сеть – это еще и не безопасно. Десять лет назад в Чудском озере погибло два рыбака – их лодка на полном ходу налетела на такую сеть, да с такой силой, что вырвало мотор вместе с транцем. Затонула и лодка, утонули и рыбаки, в ноябре того года вода уже была студеная.

Один из самых любимых моих водоемов – Чудское озеро. Несколько сот раз я уже там побывал. С костром, с ночёвкой – отличный отдых. И не припомню, что бы кто-то из соседей в открытую или тайно от нас ставил сети. Такие рыбачки ещё, к сожалению, встречаются, но они стараются держаться подальше от туристов и спиннингистов.

Возникают вопросы. Против кого направлена инициатива о запрете троллинга? Кому мешают рыболовы-любители? Чьи интересы представляют «рыбьи» чиновники? Ведь правила лова рыбы способом троллинг давно отрегулированы законом – ловить разрешено не более чем двумя спиннингами, не более, чем на двумя приманками. И суточные нормы вылова хищника два года как серьёзно ограничены – не более 7 кг щуки, не более 5 экземпляров судака в «одни руки».

Но если кто-то думает, что троллингист каждую рыбалку ловит по столько, то это глубокое заблуждение. Я посмею утверждать, что среди любителей-рыболовов в Псковской области вряд ли кто рыбачит троллингом больше меня. В прошлом году, к примеру, я рыбачил, как никогда часто – 74 раза побывал на воде со спиннингом в руках, тому способствовала погода, ведь реки и озёра не замерзали. Так вот, каждые две рыбалки оказывались «нулевые», каждая третья – «ни о чём» и лишь одна из четырёх приносила удовлетворение.

Да и по крупному хищнику (Илья Шестаков назвал их наиболее продуктивными производителями) обвинения в наш адрес считаю необоснованными. Во-первых, в Правилах рыболовства ни слова нет о «наиболее продуктивных производителях» и ограничениях по их вылову; во-вторых, Правилами рыболовства установлен лишь минимальный размер рыбы, запрещённый к вылову и рыболов не может быть виноватым в том, что разрешено законом; в-третьих, с крупным хищником встречается далеко не каждый троллингист, не на каждой рыбалке и даже не каждый год, а некоторые и за всю жизнь таких встреч не имеют.

Из моей личной статистики – лишь две щуки в моих уловах прошлого года оказались весом более трёх килограммов (обе по 3100 г), а за 15 лет активного увлечения троллингом самая крупная щука попалась весом 6100 г. О чём это говорит? Скорее о случайности событий и ни в коем случае, как о правиле.

Регулирование одного процента

Сложилось впечатление, что министерство сельского хозяйства и Росрыболовство в рыболовах-любителях поголовно видят браконьеров и огромные усилия направляют на борьбу с нами. Но являются ли любители-рыболовы таковыми? Кто наносит больший ущерб водным биологическим ресурсам? Ничего не стоит доказать, что мы таковыми не являемся. В Псковской области где-то до 2003 года ежегодные уловы любителей-рыболовов тоже были квотируемые. Никто нам ничего не выделял, но так как рыбу любители все же изымали из водоёмов, то этот объем решили посчитать. Посчитали и внесли в общий объем рыбы допустимой к вылову. Он, естественно, примерный, но отражал реалии тех лет. И сколько, как вы думаете, вылавливали любители рыболовы от общего объёма? Кто-то скажет, что 30%, кто-то 20%, но на самом деле этот процент составлял единичку. Да, да – всего 1% от всего годового объёма вылова всей рыбы в Псковской области.

Об этом мне лет десять назад поведала бывшая директор филиала псковского НИРО кандидат биологических наук Марина Михайловна Мельник. Потом эта единичка исчезла из всех планов и отчётов, хотя, как вы понимаете, любители рыболовы с рек и озёр никуда не делись. Что, наш вылов ВБР стал совсем мизерным и незначительным? Здесь два варианта или этот квотируемый любительский процент кому то потребовался, или с ним решили больше не заморачиваться. Но, процент был и его не стало.

По прошествии пятнадцати лет после исчезновения процента все громче и громче стали слышны нападки в сторону любителей. Сначала была попытка прихватить сильными мира сего под «лебяжье» крылышко все водоемы страны и сделать любительскую рыбалку повсеместно платную. В 2012 году это не получилось. Но попытки не были оставлены и потихоньку, шаг за шагом, процесс неуклонно движется в платную сторону, через штрафы, тарифы, ограничения, чего только двухсотметровая зона стоит. И все это преподносится, как очередная мера регулирования для сохранения ВБР. Вот только вопрос, мера регулирования чего? Одного процента?

Чей пресс больше

Кто-то возразит, скажет, что с повышением уровня жизни (вопрос спорный), с увеличением количества автомобилей, лодок и лодочных моторов, снегоходов и мотобуксировщиков пресс на водоемы Псковской области на много увеличился. И с этим не поспоришь. Но, на сколько этот пресс стал тяжелее? Ответа нет, имеются лишь предположения.

Удивляет другое. А почему никто не упоминает, рассуждая на тему сохранности ВБР, насколько увеличилось влияние неблагоприятной экологической нагрузка на наши водоемы и их обитателей? Например, в связи с массовым переселением горожан в дачные домики и усадьбы на берега рек и озёр. Половина Ленинградской области переселилось на берег Чудского озера, на берега псковских лесных озер. В одной из бесед с главой райпо Гдовского района, еще шесть лет назад, он упомянул, что в летний период количество жителей района увеличивается в 4-5 раз, именно за счет сезонной миграции соседей.Как не упоминается авария на очистных сооружениях Пскова в 2016 году, аварийное состояние ливневой псковской городской канализации, катастрофа на очистных сооружениях в Гдове.

Вот с учетом этого всего техногенный пресс на обитателей наших водоёмов действительно увеличился. Но виноваты только рыболовы-любители. Да, нас, рыболовов-любителей, стало больше, автомобилей, лодок, моторов – намного больше. Но больше ли стали вылавливать рыбы любители. На меня накинутся – конечно, больше. А я возрожу. В те годы, когда любители вылавливали один процент, им было разрешено ловить… сетями. Во время нереста плотвы на пару недель выдавалось разрешение, естественно за деньги, на её вылов сетями. От желающих приобрести лицензию на плотву отбоя не было.

И, как мне кажется, хорошее дело это было и для людей, пополняли свой продовольственный запас, и для природы, освобождая водоёмы от сорной рыбы (пусть плотва извинит, но это не моя формулировка и классификация, а официальной науки), и для бюджета. Лет пятнадцать назад лицензии выдавать перестали. Так вот та плотва и была, на 80%, основой того квотируемого учтённого любительского процента. А сколько и какой рыбы сейчас ловят рыболовы любители – никто не знает. Одно можно сказать - не больше, чем тогда, когда еще велся хоть какой-то учет любительского вылова. Но, по утверждению чиновников Росрыболовства, в проблемах с водными биоресурсами виноваты рыболовы-любители.

И немножко надежды…

Но были и радостные новости с совещания в Рыбинске: «Предлагается установить полный запрет на прилов особей маломерного судака и щуки при осуществлении промышленного рыболовства. В случае добычи, маломерные особи должны в обязательном порядке выпускаться в среду обитания в местах добычи (вылова) с минимальными повреждениями. В настоящее время Правилами рыболовства допускается до 40 % прилова, что негативно отражается на величине пополнения запаса ВБР». Это тоже касается лишь Рыбинского водохранилища и пока только на 2021 год. Но и чудского судака в этом году затронут изменения в правилах промысла этой ценной рыбы. Более 10 лет совместными решениями на межправительственных сессиях по рыболовству Россия-Эстония определяли промысловый размер судака, который, на наш взгляд, шёл в разрез со здравым смыслом. Всё это время промысловикам разрешался лов судака размером 25-35 см (в разные годы по-разному, но в этих пределах), вычерпывался судак не достигавший даже половозрелого возраста, не успевавший хотя бы один раз в своей жизни дать потомство.

Рыболовы-любители и неравнодушные граждане Псковской области всё это время со всех возможных и невозможных трибун криком кричали о ненормальности сложившейся ситуации, против судака был организован настоящий «геноцид». И вот, свершилось: «Разрешить в Чудском и Тёплом озёрах вылов судака промысловой длиной в соответствии с нормативно-правовыми актами сторон» - именно так записано в протоколе прошлогодней ноябрьской 46-й межправительственной сессии. И означает это, что теперь промысловый размер чудского судака должен быть не менее чем 40 см, что по телефону подтвердил Дмитрий Козлов - начальник отдела водных биоресурсов комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области. Неужели нас услышали?