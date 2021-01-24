Михаил Ведерников поблагодарил за работу участников проекта «Внуки истории»

19:46, 24 января 2021, ПАИ

В январе подводятся итоги регионального проекта «Внуки истории». Его команда помогла многим жителям региона найти информацию о родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, и запечатлеть память о них в формате видео-роликов, сообщает в своем instagram-аккаунте Михаил Ведерников.На своей странице губернатор разместил пост главного редактора проекта Антона Петрова о его прадедушке из Себежа.

Авторы этого уникального проекта апробировали эту идею ещё в 2018 году, в рамках первого сбора гражданских инициатив общественным движением «Команда-2018». В прошлом году проект получил поддержку @pgrants_ru и был воплощен при поддержке @komanda2018.pskov, @archive.pskov, @fond_kniagini_olgi и @pskovuniversity.



«Результатом проведённой работы стало 75 живых историй об участниках и героях войны, рассказанных их родственниками и потомками. Все видео можно увидеть в группе «Внуки истории» в соцсети «Вконтакте». Искренне благодарю авторов проекта за работу!», - написал глава региона.