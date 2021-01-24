Псковский фонд «Добрый город» объявляет творческий конкурс для детей от 3 до 14 лет

20:34, 24 января 2021, ПАИ

Фонд «Добрый город» в рамках фестиваля «Дорогою добра», который пройдет 27 февраля 2021 года, объявляет творческий конкурс роликов, где дети от 3 до 14 лет читают стихи на тему добра, сообщается на официальном сайте фонда.

Уже есть первый участник - первоклассник Томасов Тимофей, ученик Полонской СОШ, рассказали Псковскому агентству информации в редакции газеты «Порховский вестник».

Для того чтобы попасть в число участников состязания чтецов, нужно записать стихотворение на телефон, причем, держать гаджет во время съемки горизонтально. Организаторы отмечают, что это очень важное условие.

«В максимальном качестве, желательно в хорошо освещённом помещении. Ни в коем случае не сниматься на фоне окна. Фон не должен быть пёстрым, отвлекающим. Текст стихотворения должен быть хорошо слышен. В ролике должна быть информация: фамилия имя ребенка, населенный пункт, возраст», - сообщается на сайте фонда.

Выслать записанный файл нужно до 12 февраля до 18 часов на почту: nadya.nikolenko@gmail.com, с пометкой «Дорогою добра». Присланные ролики будут размещены в группе ВК Фонда «Добрый город», а из десяти лучших записей будет смонтирован видеофильм, который будет размещен на канале YouTubu. Все создатели десяти лучших роликов получат подарки. Кроме этого о ргкомитет Фестиваля подготовит три специальных приза. Суперприз получит участник набравший больше всего лайков. Награждение победителей и участников состоится 27 февраля.