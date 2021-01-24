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Общество

В Великих Луках водитель сбил человека на пешеходном переходе

Сегодня, 24 января, в 19:35 на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Некрасова произошло ДТП, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Великолукская правда. Новости».

Водитель автомобиля Lada ВАЗ, мужчина 1978 года рождения, двигался по проспекту Ленина и при повороте на перекрёстке налево не уступил дорогу пешеходу – мужчине 1957 года рождения, который переходил на разрешающий сигнал светофора.

В результате произошло столкновение. Пешеход с полученными травмами был доставлен на машине скорой помощи в приёмный покой. Обстоятельства аварии выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

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