День студента отмечают в России

07:10, 25 января 2021, ПАИ

День студента и Татьянин день отмечаются 25 января, пишет calend.ru.

В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днём, в те времена он назывался Днем основания Московского университета.

Сначала этот праздник отмечался только в Москве. В XVIII – первой половине XIX века университетским, а потому и студенческим, праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, произносились речи. В то же время официальным университетским днём, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его называли не Татьяниным днем, а Днём основания Московского университета.

Затем последовал указ Николая I, в котором он распорядился праздновать не День открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник – День студентов. К тому же, с него начинались студенческие каникулы. Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал – устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами.

Студенты предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело. Так, в Татьянин день студентов Псковского государственного университета ждут соревнования по лапте и регби, онлайн-лекции и мастер-классы, ночное катание на коньках и зимний open-air.

Начнётся праздник с флешмоба в университетском сквере, который проведёт крупнейший волонтёрский корпус региона – Ресурсный центр добровольчества ПсковГУ. А вечером на платформе Zoom добровольцы организуют «Добрый квиз». Кроме того, представители студенческих отрядов проведут необычный онлайн-фотокросс.

Студенты смогут послушать лекцию «Когда взорвется климатическая бомба» от доцента Белорусско-Российского университета Анны Скриган.

В течение дня в Zoom будет проходить масштабный марафон soft-skills. Опытные эксперты в области проектной деятельности, бизнеса, развития карьеры и добровольчества расскажут, как владение soft-skills может повлиять на заработную плату, как стать лидером в социальном проектировании и как найти работу в компании мечты.

Вечером студенты соберутся в университетском сквере на зимний оpen аir – дискотеку под открытым небом под трендовые диджейские сеты. На мероприятии наградят самых активных студентов, выступят танцевальные коллективы вуза. В Ледовом дворце пройдёт ночное катание на коньках в рамках всероссийского фестиваля «Спортивная студенческая ночь».