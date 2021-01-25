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Общество

В России создают тест для выявления мутантных штаммов COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора приступили к разработке новой тест-системы, которая будет чувствительна к мутациям коронавируса. Это поможет снизить вероятность ложноотрицательных результатов, пишет газета «Известия».

По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, в новом тесте будут использоваться два фрагмента генома вируса. Это позволит снизить вероятность ложноотрицательных результатов.

Время проведения теста останется прежним, а инновации не должны сказаться на его стоимости, уточнил специалист.

Ранее сообщалось, что в мире учёные обнаружили два новых штамма коронавируса. Один из видов вируса имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным.

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