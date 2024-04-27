Косулю заметили на улицах Усвят

07:59, 27 апреля 2024, ПАИ

Дикую косулю заметила на улицах Усвят местная жительница Светлана Васина, пишет газета «Новая жизнь».

«Лесной гость пробегал сегодня утром по Усвятам», – отметили в газете.

Ранее белую цаплю запечатлели на берегу Себежского озера. Также сообщалось, что ежа встретили у торговых домиков в Изборске местные жители, а возле церкви в Палкино поселилась енотовидная собака.