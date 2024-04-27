Косулю заметили на улицах Усвят
Дикую косулю заметила на улицах Усвят местная жительница Светлана Васина, пишет газета «Новая жизнь».
«Лесной гость пробегал сегодня утром по Усвятам», – отметили в газете.
Ранее белую цаплю запечатлели на берегу Себежского озера. Также сообщалось, что ежа встретили у торговых домиков в Изборске местные жители, а возле церкви в Палкино поселилась енотовидная собака.
Аллею в парке вокруг родовой усадьбы Пушкина в «Михайловском» восстанавливают экоактивисты
Приуроченное к 38-й годовщине чернобыльской катастрофы памятное мероприятие прошло в центре Острова
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В Пскове заработала региональная площадка научно-практической конференции «Интеллектуальная цифровая экономика и индустрия 5.0»
Названы победители региональных конкурсов профмастерства в сфере образования Псковской области
Жителям Псковской области напомнили, для чего необходима справка об отсутствии задолженности за вывоз ТКО