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Общество

Косулю заметили на улицах Усвят

Дикую косулю заметила на улицах Усвят местная жительница Светлана Васина, пишет газета «Новая жизнь».

Косулю заметили на улицах Усвят. Фото: Светлана Васина

«Лесной гость пробегал сегодня утром по Усвятам», – отметили в газете.

Ранее белую цаплю запечатлели на берегу Себежского озера. Также сообщалось, что ежа встретили у торговых домиков в Изборске местные жители, а возле церкви в Палкино поселилась енотовидная собака.

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