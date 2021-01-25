15 жильцов эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Пскове
В Пскове из-за пожара эвакуировали 15 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
22 января в 22:30 в многоквартирном жилом доме на улице Юбилейной в двухкомнатной квартире выгорела комната. В Псковскую областную клиническую больницу доставлена в нетрезвом состоянии 33-летняя женщина с диагнозом отравление угарным газом, а также 39-летний мужчина с диагнозом отравление продуктами горения. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Из многоквартирного дома эвакуировали 15 человек, в том числе пять детей.