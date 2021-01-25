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Общество

Наталья Ильина: В студенческие годы закладываются основы будущего профессионализма

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина поздравила студентом с праздником, отметив, что в студенческие годы закладываются основы будущего профессионализма.

Наталья Ильина отметила, что именно в студенческие годы закладываются основы будущего профессионализма, трудом и упорством приобретаются опыт и знания, закладываются основы дальнейшей жизни.

«Сегодня мы радуемся за вас, отмечаем ваши достижения и вспоминаем свои студенческие годы», - отметила Ильина, добавив, что Татьянин день – это праздник молодости, праздник всех тех, кому присуща жажда знаний, поиска и открытий.

Ректор отметила, что молодежь постоянно рвется вперед, стремится к высоким идеалам, добру, справедливости, взаимопомощи и научным, творческим высотам.

«Пусть эта устремленность не исчезнет с годами, а ваша энергия будет направлена на преображение мира и развитие общества, в котором мы живём», - подчеркнула Наталья Ильина.

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