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Общество

Елена Полонская пожелала псковским студентам здоровья и успешного творческого поиска

Глава Пскова Елена Полонская от имени депутатов Псковской городской Думы и от себя лично пожелала студентам здоровья и успешного творческого поиска.

Елена Полонская отметила, что студенческие годы являются ярким, динамичным и переломным периодом в жизни каждого человека.

«Именно в студенчестве закладываются основы будущей карьеры, формируется жизненная позиция человека, приобретается самый важный капитал – знания», - отметила глава города.

Глава города подчеркнула, что будущее города зависит от тех, кто сегодня трудится в студенческих аудиториях, и пожелала студентам здоровья, счастья, успешного творческого поиска и побед.

«Пусть ваша студенческая жизнь будет насыщенной, яркой и разнообразной»,  - пожелала учащимся Елена Полонская.

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