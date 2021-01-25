Елена Полонская пожелала псковским студентам здоровья и успешного творческого поиска

10:03, 25 января 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская от имени депутатов Псковской городской Думы и от себя лично пожелала студентам здоровья и успешного творческого поиска.

Елена Полонская отметила, что студенческие годы являются ярким, динамичным и переломным периодом в жизни каждого человека.

«Именно в студенчестве закладываются основы будущей карьеры, формируется жизненная позиция человека, приобретается самый важный капитал – знания», - отметила глава города.

Глава города подчеркнула, что будущее города зависит от тех, кто сегодня трудится в студенческих аудиториях, и пожелала студентам здоровья, счастья, успешного творческого поиска и побед.

«Пусть ваша студенческая жизнь будет насыщенной, яркой и разнообразной», - пожелала учащимся Елена Полонская.