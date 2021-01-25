Психологическую драму «Плакать нельзя!» снимут в Псковской области

10:35, 25 января 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с российским кинопродюсером Вадимом Быркиным («Балканский рубеж», «Ярослав. Тысячу лет назад»), чтобы обсудить планы по съемке в регионе полнометражного художественного фильма, психологической драмы «Плакать нельзя!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Планируется, что съемки фильма начнутся в феврале, они пройдут в Пскове и области. Сценарий ленты создан на основе реальных историй, связанных с конкретными человеческими судьбами. В фильме рассказывается о судьбе женщины из Пскова, которая с ребенком эмигрировала в одну из скандинавских стран. По законам этой страны ребенок автоматически становится собственностью государства. В связи с этим героям придется столкнуться с различными проблемами ювенальной юстиции.

Режиссер фильма — Наталья Назарова. В картине снимаются Светлана Чуйкина («Нина», «Бригада», «Балканский рубеж»), Иван Янковский («Текст», «Огонь», «Союз спасения»), Дирк Мартенс (Германия — российские киноленты «Матч», «Собибор»), Катарина Шпиринг (Германия — «Вольная грамота», «Вечный отпуск»).

Кинолента будет создана при поддержке Фонда кино России и администрации Псковской области. В прокат фильм выйдет в 2022 году.

Псковская область неоднократно становилась площадкой для создания полнометражных художественных и документальных фильмов. В регионе снимались киноленты «Холоп», «Цой», «Заповедник» и ряд других.

По инициативе Михаила Ведерникова в области реализуется система рибейтов. В сентябре 2019 году депутатами Псковского областного Собрания был принят региональный закон о государственной поддержке кинематографии. Организаторы киносъемок, которые проходят на территории Псковской области, могут принять участие в конкурсном отборе на получение субсидий из областного бюджета для возмещения части затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории Псковской области.