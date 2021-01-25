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Общество

В Красноярске полицейские спасли участника несанкционированного митинга, у которого случился приступ эпилепсии

Полицейские оказывают помощь парню. Фото: WW.KRSK.KP.RU

 

В Красноярске полицейские спасли участника несанкционированного митинга, у которого случился приступ. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Днём 23 января в центре города собрались участники несогласованной акции. У одного из них произошёл эпилептический приступ - молодой человек упал на землю с судорогами. Первую помощь ему оказали полицейские Денис Башилов и Дмитрий Бричиков. По рации они вызвали скорую помощь и были рядом с парнем до приезда медиков.

Видеозапись, на которой запечатлено спасение, была опубликована в соцсетях. Люди выразили благодарность стражам порядка за отзывчивость.

Несанкционированный митинг длился несколько часов и прошел спокойно. Всё это время людей сопровождали сотрудники полиции, они следили за порядком.

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