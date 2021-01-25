Шесть тонн говядины неизвестного происхождения не пропустили через границу в Невельском районе

12:10, 25 января 2021, ПАИ

В Невельском районе шесть тонн говядины неизвестного происхождения не пропустили через границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

С 19 по 21 января на границе остановили три транспортных средства. Все автомобили следовали из Белоруссии в Невель. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что в багажных отделениях и салонах автомобилей перевозилось около шести тонн говядины в четвертинах без ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали качество и безопасность продукции.

Помимо этого, мясо перевозилось в неспециализированном транспорте без холодильного оборудования.

По фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях. Были оформлены акты о возвращении груза обратно.