Псковские садоводы могут оформить перерасчёт платы за вывоз ТКО

12:25, 25 января 2021, ПАИ

Как псковским садоводам получить перерасчёт платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов, рассказала газете «Аргументы и факты – Псков» заместитель гендиректора компании «Псковские коммунальные системы», которая выставляет квитанции за услугу, Анна Краснова.

Она пояснила, что внесение корректировок в квитанции возможно для тех садоводов, которые проживают в СНТ, заключивших договор с регоператором на вывоз ТКО. Для этого нужно получить у председателя садоводства справку, подтверждающую нахождение в садоводстве, и вместе с заявлением на пересчет предоставить ее регоператору в течение 30 дней с момента возвращения на постоянное место регистрации.

Отправить документы на перерасчёт можно несколькими способами:

1. По электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru, заполнив заявление и приложив необходимые документы (бланк заявления можно скачать на сайте регионального оператора в разделе «Перерасчёт»);

2. По электронной почте в «Псковские коммунальные системы» info@pkspskov.ru, в личном кабинете на сайте www.pkspskov.ru. Зарегистрировавшись там, можно самостоятельно распечатать квитанцию, сформировать историю начислений, посмотреть свои оплаты. Специалисты АО «ПКС» оказывают помощь в регистрации и консультируют по вопросам работы в личном кабинете по тел. (88112)-29-18-67.

3. «Почтой России» или в ходе личного визита по адресам:

- Центр обслуживания клиентов в Пскове: ул. Льва Толстого, д. 3 (здесь также есть почтовый ящик для обращений граждан);

- Центр обслуживания клиентов в Великих Луках: пр. Ленина, д. 29.

Если остались вопросы, звоните в call-центры «Экопрома»: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки) или на горячую линию регоператора: 8 (800) 234-24-23 с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг, с 9:00 до 17:00 в пятницу (обед с 13:00 до 14:00).