Стало известно, когда в Псковскую область вернётся зимняя погода

12:33, 25 января 2021, ПАИ

В Псковскую область зимняя погода вернётся 28 января. Об этом сообщил начальник Псковского ЦГМС Тала Нещадимова, пишет «Комсомольская правда – Псков».

26 и 27 января на территории региона сохранится относительно теплая погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +3 градусов. С 28 января в Псковской области похолодает до -9 градусов. Ожидается также снег.

26 января в Псковской области прогнозируются дожди и до +4 градусов.