Что делать псковичам, если в квитанциях за вывоз мусора остались чужие долги

12:42, 25 января 2021, ПАИ

Что делать псковичам, если в квитанциях за вывоз мусора остались долги предыдущих собственников жилья, рассказала газете «Аргументы и факты – Псков» заместитель гендиректора компании «Псковские коммунальные системы», которая выставляет квитанции за услугу, Анна Краснова.

Она отметила, что зачастую жители региона оказываются в ситуации, когда в платёжных документах указаны фамилии людей, продавших им квартиру. «При смене собственника необходимо отправить регоператору заявление на перерасчёт, справку о составе семьи и документ, подтверждающий право собственности, либо выписку из ЕГРН», - отметила Анна Краснова.

Кроме того, порой на лицевом счёте остается долг предыдущих собственников за услугу по вывозу мусора. «Законодательство не содержит норм, обязывающих открывать новые лицевые счета при покупке квартиры, - пояснила замдиректора «Псковских коммунальных систем». - При этом задолженность, возникшая до регистрации перехода права собственности, с нового собственника не взыскивается. Гражданин должен оплачивать только фактически начисленную за текущий месяц сумму, а сумму сложившейся задолженности считать долгом прежних собственников».

При этом в случае, если жилье достается в наследство, принявший его гражданин несет все расходы по содержанию наследственного имущества (уплата налогов, оплата коммунальных услуг). «Причем эти расходы он обязан нести не с того дня, когда он получит свидетельство о праве на наследство или зарегистрирует свое право на квартиру, а со дня смерти наследодателя. Если у покойного была задолженность по платежам за квартиру, то ее придется погасить (если только по ней не истек трехлетний срок исковой давности)», - подчеркнула эксперт.