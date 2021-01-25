Врач рассказал, когда снимут коронавирусные ограничения в России

13:13, 25 января 2021, ПАИ

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев назвал сроки снятия ограничения из-за коронавируса в России, пишет РИА Новости.

По словам врача, привить 60-70% россиян возможно к началу второй половины года или к концу лета. После этого появится возможность снять значительную часть ограничений.

Вакцинация от коронавируса, при этом, не отменяет ношение масок и соблюдение дистанции, поскольку еще недостаточное количество людей имеют иммунитет. Согласно последним данным, в России за сутки коронавирусом заболели более 19 тысяч человек.