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Общество

Оплачивать квитанции за вывоз ТКО до 25-го числа рекомендуют псковичам

Оплачивать квитанции за вывоз ТКО до 25-го числа текущего месяца рекомендуют жителям Псковской области. «Если собственник оплатил услугу 27 числа, то квитанция придет с долгом, поскольку оплата еще не успела пройти», - рассказала газете «Аргументы и факты – Псков» заместитель гендиректора компании «Псковские коммунальные системы», которая выставляет квитанции за услугу, Анна Краснова.

По её словам, бывает и так, что люди не оплачивают услуги регионального оператора по обращению с ТКО в ожидании исправления ошибок в квитанциях. В таком случае компания идет навстречу клиентам и делает перерасчет, не обязывая перед этим погасить долг. «Перерасчет сделают. Нужны документы, выписка из лицевого счета, которую выдают в управляющей компании, либо домовая книга, если частный дом. На основании данных делаем перерасчет, потом производится оплата», - пояснила представитель «Псковских коммунальных систем».

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