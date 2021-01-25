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Общество

Сергей Грахов – о ситуации с ТКО в Псковской области: Работа поставлена

«Работа поставлена: жители области уже привыкли к тому, что за отходы необходимо платить так же, как за газ, за воду», - прокомментировал ситуацию с обращением с ТКО в Псковской области председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов газете «Аргументы и факты – Псков»

Он отметил, что в комитете практически нет обращений по поводу неправильных начислений. «То есть сам регоператор, как и должен, в штатном режиме с населением эти вопросы отрабатывает», - подчеркнул Сергей Грахов.

По его словам, в случае неточностей в квитанциях с начислением за услугу по обращению с ТКО нужно напрямую обратиться к региональному оператору, в компанию «Экопром». «У регоператора достаточное количество офисов, есть форма обратной связи на сайте. Люди могут туда обратиться, приложить необходимые документы, и им проведут перерасчет. Механизм понятный», - рассказал председатель комитета.

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