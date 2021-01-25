Похитителя продуктов задержала Росгвардия в Пскове

13:38, 25 января 2021, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

24 января находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания получил сообщение о том, что из магазина на улице Петровской совершена кража. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пронес через кассовый узел продукты, не заплатив за них. Общая стоимость украденного составила 1600 рублей.

Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции.