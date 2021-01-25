0
09:24
45-летний мужчина погиб при пожаре в Псковском районе
21:24
В Великих Луках водитель сбил человека на пешеходном переходе
18:04
Автомобиль повалил опору ЛЭП в Пскове
17:25
Автомобиль опрокинулся в кювет в Порховском районе
14:29
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Великолукском районе
14:07
Спасателям пришлось извлекать из микроавтобуса пострадавшего в ДТП в Пскове
14:00
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
Еще новости
Происшествия

Похитителя продуктов задержала Росгвардия в Пскове

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

24 января находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания получил сообщение о том, что из магазина на улице Петровской совершена кража. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пронес через кассовый узел продукты, не заплатив за них. Общая стоимость украденного составила 1600 рублей.

Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

45-летний мужчина погиб при пожаре в Псковском районе
25 января 2021
45-летний мужчина погиб при пожаре в Псковском районе
В Великих Луках водитель сбил человека на пешеходном переходе
24 января 2021
В Великих Луках водитель сбил человека на пешеходном переходе
Автомобиль повалил опору ЛЭП в Пскове
24 января 2021
Автомобиль повалил опору ЛЭП в Пскове
Автомобиль опрокинулся в кювет в Порховском районе
24 января 2021
Автомобиль опрокинулся в кювет в Порховском районе
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Великолукском районе
24 января 2021
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Великолукском районе
Спасателям пришлось извлекать из микроавтобуса пострадавшего в ДТП в Пскове
24 января 2021
Спасателям пришлось извлекать из микроавтобуса пострадавшего в ДТП в Пскове
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
24 января 2021
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
Крупная партия контрабандных сигарет арестована псковскими пограничниками в Невельском районе
23 января 2021
Крупная партия контрабандных сигарет арестована псковскими пограничниками в Невельском районе

Идет загрузка...